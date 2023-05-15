В США опасаются ущерба от укрепления российско-иранского союза

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

19FortyFive: США опасаются ущерба от укрепления российско-иранского союза

В США опасаются ущерба от укрепления российско-иранского союза

Фото: © РИА Новости / Вадим Савицкий

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В Штатах назвали «растущей угрозой» сплочение отношений между Москвой и Тегераном.

Американская сторона должна заволноваться на фоне укрепления российско-иранских отношений, поскольку Вашингтон может столкнуться с неприятными последствиями товарищества Москвы и Тегерана. Такое мнение выразили обозреватели портала 19FortyFive Джеймс Филлипса и Питер Брукс в своем материале.

«Вашингтону и странам-единомышленникам необходимо срочно предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что Россия и Иран развивают двустороннее военное, внешнеполитическое и экономическое сотрудничество. Это, по мнению журналистов, серьезно «подрывает интересы США в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке».

Обозреватели указали на то, что нынешний президент США Джо Байден не справился со сдерживанием «опасного разрастающегося союза», поэтому сейчас перед странами-союзниками Америки возникла «растущая угроза».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 60 республиканцев требуют проверки умственных способностей Джо Байдена.

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