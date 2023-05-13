Более 60 республиканцев требуют проверки умственных способностей Джо Байдена

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35

Авторы инициативы считают, что любой глава государства должен регулярно подтверждать свою вменяемость.

Более 60 республиканцев требуют проверки умственных способностей Джо Байдена

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Тема:
Выборы президента США 2024

Республиканцы потребовали от президента США Джо Байдена доказательства сохранности его интеллекта. С инициативой устроить лидеру страны проверку выступили более 60 членов Палаты представителей Конгресса. В случае отказа от испытания ума, полагают они, политику стоит отказаться от попыток переизбраться в 2024 году. Письмо с требованиями конгрессменов показал публике телеканал Fox News.

Авторы инициативы сомневаются, что 80-летний Байден сумеет успешно работать еще четыре года на своем посту. Они заявили, что также обеспокоены «текущим когнитивным состоянием» главы государства.

«Мы считаем, что, независимо от пола, возраста или политической партии, все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности», — сказано в письме.

Конгрессмены подчеркнули, что знают о двух медицинских осмотрах Байдена в период управления страной. Они были пройдены 19 ноября 2021-го и 16 февраля 2023 года. Республиканцы также отметили, что нет ни единого доказательства проведенной диагностики интеллекта президента. Возможно, считают они, результаты обследований были скрыты от общественности.

С тех пор как Байден взял власть в свои руки, активные республиканцы написали ему уже три письма с требованием проверить работу мозга. Ни разу не удостоились какого-либо ответа. И такая позиция замалчивания, считают авторы инициативы, говорит либо о скрываемых проблемах, либо об отсутствии интереса к мнению избирателей.

Американский лидер не раз смешил сограждан ошибками в речи, шаркающей походкой, забытыми именами коллег, прогулками в тупик и общением с воображаемыми собеседниками. Ранее, писал 5-tv.ru, Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Нью-Йорке.

Тема:
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