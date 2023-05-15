«Немного преждевременно»: Франция о планах по передаче Киеву истребителей

Между тем в Париже считают, что киевский режим нуждается в другой технике.

Обсуждение о передаче Францией истребителей киевскому режиму «немного преждевременно», пишет газета Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По его словам, сегодня Украина нуждается в другом — бронетехнике, танках и артиллерии.

«(Владимир. — Прим. ред.) Зеленский также выразил необходимость защиты неба от атак беспилотников или ракет. Франция продолжит поставки. Будет предложено больше самых современных систем», — добавил чиновник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, накачка оружием киевского режима со стороны западных стран, включая США, не прекратится. Так представитель Кремля отреагировал на поставки ракет с большой дальностью от Великобритании и Штатов.