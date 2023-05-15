«Немного преждевременно»: Франция о планах по передаче Киеву истребителей

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 41

Politico: в Париже считают вопрос о передаче Киеву истребителей преждевременным

«Немного преждевременно»: Франция о планах по передаче Киеву истребителей

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Между тем в Париже считают, что киевский режим нуждается в другой технике.

Обсуждение о передаче Францией истребителей киевскому режиму «немного преждевременно», пишет газета Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По его словам, сегодня Украина нуждается в другом — бронетехнике, танках и артиллерии.

«(Владимир. — Прим. ред.) Зеленский также выразил необходимость защиты неба от атак беспилотников или ракет. Франция продолжит поставки. Будет предложено больше самых современных систем», — добавил чиновник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, накачка оружием киевского режима со стороны западных стран, включая США, не прекратится. Так представитель Кремля отреагировал на поставки ракет с большой дальностью от Великобритании и Штатов.

Тема:
Спецоперация
15 мая
Появились кадры с обломками ракеты Storm Shadow, выпущенной ВСУ по Луганску
15 мая
«Пытаются прощупать»: боевики ВСУ активизировались по всей линии фронта
15 мая
«До логического завершения»: российские бойцы заняли ключевые высотки в Артемовске
15 мая
В ЛНР допустили применение ВСУ ракеты Storm Shadow для удара по Луганску
15 мая
В Луганске прогремело два взрыва
15 мая
С первого залпа: расчеты «Мста-С» держат украинских боевиков в напряжении
15 мая
Боевики ВСУ стали бояться размещаться в Снигиревке после удара российской авиации
15 мая
Залпы «Градов» накрывают позиции боевиков ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
15 мая
Франция вооружит несколько батальонов ВСУ десятками колесных танков AMX‑10RC
15 мая
Украинские боевики выпустили 26 снарядов по Донецку за два часа
+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
77.20
1.32 84.25
1.36
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельни...

Последние новости

11:42
«Китай и Россия смеются»: в Сети раскритиковали слова Макрона о поражении РФ
11:39
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России на 2023 год
11:31
Появились кадры с обломками ракеты Storm Shadow, выпущенной ВСУ по Луганску
11:18
«Кто-то преследует»: стали известны последние слова студентки, пропавшей во Владивостоке
11:15
«Пытаются прощупать»: боевики ВСУ активизировались по всей линии фронта
11:03
Дети в грязи: Самойлова на фоне проверок блогеров поехала копать картошку

Сейчас читают

Специалист в области игровой индустрии рассказал о популярных схемах обмана геймеров
Бедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон
«Тянет лямку второй год»: за что Зеленскому вручили премию имени Карла Великого
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп