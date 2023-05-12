«Дальнейшая накачка»: в Кремле отреагировали на поставки ракет Киеву от США
Песков: накачка Киева оружием продолжается и будет продолжаться
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошки; 5-tv.ru
Российская сторона готова к этому, заверил Дмитрий Песков.
Накачка оружием киевского режима со стороны западных стран, включая США, не прекратится. Так на поставки ракет с большой дальностью от Великобритании и Штатов отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы говорили, что продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины», — заявил представитель Кремля в диалоге с журналистами, добавив, что «это плохо».
Накануне, 11 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поставку Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Между тем, по словам Дмитрия Пескова, российские военные дадут свой ответ на этот весьма негативный шаг Запада.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации Кремля, за время проведения специальной военной операции удалось достичь нескольких целей.
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