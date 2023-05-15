Сотни ракет и дронов: Британия предоставит Киеву новый пакет военной помощи
Великобритания передаст Киеву ЗРК и беспилотники дальнего радиуса
Фото: Reuters / TOBY MELVILLE
Между тем Франция не спешит предоставлять боевикам истребители.
Новый пакет военной помощи предоставит киевскому режиму Великобритания. О своем решении объявил премьер-министр страны Риши Сунак, передает телеканал Sky News.
Ожидается, что Киев получит сотни зенитных ракет и сотни ударных беспилотников большой дальности — более 200 километров.
Прежде стало известно, что во Франции считают обсуждения о передаче Украине истребителей преждевременными. Но Париж придерживается мнения, что сегодня режим Владимира Зеленского нуждается в другом — бронетехнике, танках и артиллерии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение Великобритании передать Киеву ракеты с большой дальностью Storm Shadow в МИД России назвали очередным крайне враждебным шагом, направленным на серьезную эскалацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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