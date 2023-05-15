Сотни ракет и дронов: Британия предоставит Киеву новый пакет военной помощи

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44

Великобритания передаст Киеву ЗРК и беспилотники дальнего радиуса

Сотни ракет и дронов: Британия предоставит Киеву новый пакет военной помощи

Фото: Reuters / TOBY MELVILLE

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Между тем Франция не спешит предоставлять боевикам истребители.

Новый пакет военной помощи предоставит киевскому режиму Великобритания. О своем решении объявил премьер-министр страны Риши Сунак, передает телеканал Sky News.

Ожидается, что Киев получит сотни зенитных ракет и сотни ударных беспилотников большой дальности — более 200 километров.

Прежде стало известно, что во Франции считают обсуждения о передаче Украине истребителей преждевременными. Но Париж придерживается мнения, что сегодня режим Владимира Зеленского нуждается в другом — бронетехнике, танках и артиллерии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение Великобритании передать Киеву ракеты с большой дальностью Storm Shadow в МИД России назвали очередным крайне враждебным шагом, направленным на серьезную эскалацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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