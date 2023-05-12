«Заигравшись в геополитику»: МИД РФ о передаче Британией ракет Storm Shadow Киеву

Данное оружие имеет возможность нанесения дальнобойного удара с повышенной точностью.

Решение Великобритании передать Киеву ракеты с большой дальностью Storm Shadow в МИД России назвали очередным крайне враждебным шагом, направленным на серьезную эскалацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В заявлении ведомства отмечается, что поставка оружия подтверждает вовлеченность Лондона в украинский конфликт.

«Заигравшись в геополитику и стремясь утвердиться в статусе неформального лидера НАТО на украинском треке и непримиримого противника России, Великобритания, очевидно, готова переходить любые границы и перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв», — говорится в сообщении.

В МИД также добавили, что российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер.

Днем ранее, 11 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поставку Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. На данное решение также отреагировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, накачка оружием киевского режима со стороны западных стран, включая США, не прекратится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что значительная часть поставляемого Украине западного вооружения ликвидируется Воздушно-космическими силами РФ еще до поступления на фронт.