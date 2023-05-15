«Чрезвычайно негативно»: Песков высказался о новом пакете помощи Киеву от Лондона

В Кремле отметили, что британская сторона претендует на передовые места среди тех, кто накачивает киевский режим оружием.

Планы Великобритании о новом пакете помощи киевскому режиму указывают на то, что страна претендует в «передовые места» среди тех, кто продолжает накачивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разгвооре с журналистами, отметив, что власти России относятся к этому «чрезвычайно негативно».

«Еще раз повторяю, это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход специальной военной операции. Безусловно, это ведет к дальнейшим разрушениям, это ведет к дальнейшим ответным действиям и так далее. Для Украины это делает историю гораздо сложнее», — отметил Песков.

Так, ожидается, что Киев получит от Великобритании сотни зенитных ракет и сотни ударных беспилотников большой дальности — более 200 километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Елисейском дворце считают обсуждение о передаче Францией истребителей киевскому режиму «немного преждевременным».