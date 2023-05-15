«Может, перетянули»: почему у Гоар Аветисян мог начаться некроз груди

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 358

Пластический хирург Алексанян перечислил причины, из-за которых может возникнуть некроз груди

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; Личный архив Тиграна Алексаняна; 5-tv.ru

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Эксперт высказался о возможных последствиях данной процедуры.

Блогер Гоар Аветисян сообщила, что у нее начался некроз после уменьшения груди. Пластический хирург Тигран Алексанян заметил, что не может прокомментировать контретный случай, но рассказал 5-tv.ru о возможных причинах осложнений после операции на груди.

Эксперт отметил, что неприятные ситуации могут начаться из-за пореза сосуда, который отвечает за кровоснабжение. Безусловно, хирург может совершить врачебную ошибку, но часто бывает и так, что виноваты именно сами пациенты.

«Бывает, когда они не следят за собой. Мы им говорим: „постельный режим“, а они встают и работают. Все, что угодно, не только хирург может быть виновным в этом деле. Пациенты тоже не слушают, могут взять улететь куда-то. Вот у меня девочка была, оперировал, на следующий день улетела. Грудь оперировал я, она сняла белье и улетела отдыхать куда-то на яхтах кататься. К счастью, все нормально у нее получилось», — рассказал Алексанян.

Врач добавил, что повреждение сосуда при операции приводит к прекращению поступления крови в определенную точку тела. Это, в свою очередь, запускает процесс некроза — омертвения тканей.

Пластический хирург признал, что, когда у девушек происходит такая проблема, тяжело понять, чья именно эта вина.

«Может, перетянули что-то. Все может быть. 50 на 50. Возможно, ошибка, возможно, проблема с кровоснабжением. Ей там прижгли, например, сосуд, который снабжает эти ткани, основной сосуд, возможно, и с этим связано», — резюмировал специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гоар Аветисян, сделавшая пару месяцев назад операцию по уменьшению груди, столкнулась с новыми проблемами — у нее начался некроз.

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