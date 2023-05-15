«Будто кто-то откусил яблоко»: у Гоар Аветисян начался некроз после уменьшения груди

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 92

Гоар Аветисян рассказала, что у нее начался некроз после уменьшения груди

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; Instagram* / goar_avetisyan; 5-tv.ru

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Визажист и блогер на пути к желаемому телу столкнулась с проблемами со здоровьем. Однако это не заставило ее пожалеть о своем выборе.

Визажист и блогер Гоар Аветисян, сделавшая пару месяцев назад операцию по уменьшению груди, столкнулась с новыми проблемами. В своем блоге она пожаловалась, что рана на одной груди очень плохо заживала, начался некроз.

«Вот в этой области вот такая вот дырка была глубокая. Со стороны казалось, будто кто-то откусил яблоко. А потом в один прекрасный день мы с Асей увидели, что она начала разворачиваться. Думала, сердце выпрыгнет оттуда. Короче, то, что мы испытали с ней… Я очень рада, что вы этого не знаете», — рассказала Аветисян подписчикам.

Блогер сильно испугалась за свое здоровье. Стала молиться. Одним словом, готова была на все, лишь бы все зажило и здоровье восстановилось. Постепенно все нормализовалось. Однако ситуация так вывела из себя знаменитость, что она стала заедать стресс. Из-за чего набрала пять килограммов.

«У меня плюс пять килограммов на весах. Я чувствую себя ущербной из-за нового рубца и ощущения, что я свинья», — поделилась она.

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 * — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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