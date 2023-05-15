Объявлены финалисты Национальной премии интернет-контента

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Рита Миронова
Рита Миронова 19

Победителей назовут на церемонии вручения, которая пройдет 18 мая и 7 июня.

Объявлены финалисты Национальной премии интернет-контента

Фото: Оргкомитет второй Национальной премии интернет-контента

В Москве объявили финалистов II Национальной премии интернет-контента от Института развития интернета. Номинантов для шорт-листа отобрали из более чем 500 заявок.

Среди номинантов на премию в этом году: художественный фильм «1941. Крылья над Берлином», короткометражный фильм «Выход», «Шоу ВиЛ» пранкеров Вована и Лексуса, социальный проект «Женщины Донбасса» Юлии Барановской, Telegram-канал Readovka, песни Ярослава Дронова (SHAMAN), Вани Дмитриенко и Клавы Коки, а также множество других проектов.

Премия предусматривает популяризацию контента, который был бы полезен и, самое главное, поучителен для взрослых и детей, которые проводят время в интернете.

Генеральный директор Института развития контента Алексей Гореславский отметил, что эта премия о том, как сделать созидательный контент заметным для массовой аудитории.

«Помимо так называемого „теплого“ контента, среди финалистов много проектов от цифровых СМИ, Telegram-каналов, блогеров и журналистов. Это люди, которые занимаются честной журналистикой, то есть не боятся нести правду о том, что происходит сейчас в России, на Донбассе, в мире. Это ценно для нас и для зрителя», — отметил он на пресс-конференции в ТАСС.

Всего победителей наградят в 36 номинациях. Первая часть церемонии запланирована на 18 мая в Центре «Зотов». Вторая часть церемонии пройдет 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве наградили победителей премии «За безопасное цифровое детство».

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