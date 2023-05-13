В Москве наградили победителей премии «За безопасное цифровое детство»

В Москве впервые наградили победителей премии «За безопасное цифровое детство». Конкурс организовал «Альянс по защите детей в цифровой среде».

Заявки подали более 1200 человек почти из всех регионов страны. И более половины из них прислали сами дети. Жюри состояло из представителей IT-индустрии, медиахолдингов, бизнеса и просветительских организаций. В итоге награды получили самые креативные и новаторские проекты от родителей, учителей и школьников.

«Наш проект называется „Киберволонтеры ЯКТ“. Сейчас идет третий год он уже. И данный этап называется „Кибердвиж“. Проект сам основан именно на просвещении людей нашей республики о цифровой безопасности, о том как избежать мошенничества, как не попасться на уловки фишинговых сайтов. Ну и про кибербуллинг немножко, конечно же», — поделилась Мария Гущина, лауреат премии из Якутии.

Лауреаты конкурса в качестве главного приза получили возможность пройти курс наставничества в крупнейших российских компаниях.