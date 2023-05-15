Пострадавший от взрыва врио главы МВД ЛНР Корнет находится в реанимации на ИВЛ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 19

Медики провели ему операцию и оценили его состояние как крайне тяжелое.

Пострадавший от взрыва врио главы МВД ЛНР Корнет находится в реанимации на ИВЛ

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Медики провели операцию пострадавшему от взрыва врио главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Игорю Корнету. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Как известно 5-tv.ru, пациент находится в реанимации под аппаратом ИВЛ.

Специалисты зафиксировали у Корнета минно-взрывные ранения, смещение позвонка, травму шейного отдела, ранение голени, обеих стоп и кистей рук, а также гемоторакс и подозрение на отек мозга.

Взрывное устройство, по версии следствия, сработало в 13:50 в салоне красоты по улице Демехина в центре Луганска. Всего пострадали семь человек, они госпитализированы и находятся под наблюдением медиков.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета России осмотрели место ЧП, допросили свидетелей и изъяли необходимые предметы — они направлены на экспертизу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что два взрыва прогремело в районе автовокзала в Луганске.

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