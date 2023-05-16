Вернулись с победой: как российских спортсменов встретили после триумфа на ЧМ по боксу

Еще одна победа — уже в традиционном боксе — открыла российским спортсменам дорогу к Олимпийским играм. Наших бойцов пригласили на отборочные турниры в Европе. Накануне Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов взяли золото на Чемпионате мира в Ташкенте, причем под российским флагом и под российский гимн. В Москве вернувшихся триумфаторов встретил корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Со скромными, как подобает настоящим горцам улыбками, и оба — без серьезных следов на лице после поединков. Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев возвращаются домой с триумфом — два золота чемпионата мира в самых зрелищных весовых категориях 92 и 86 килограммов соответственно.

«Приходилось через боль, где-то приходилось просто стоять принимать удары, работать корпусом. Я выиграл бой с небольшим преимуществом, хотя если бы нога была бы здорова, я бы выиграл намного лучше, я уверен, я знаю, я неоднократно это делал», — отметил Муслим Гаджимагомедов.

Визави Муслиму достался не простой. Итальянец Азиз Муийхиддин делал все, что бы не дать россиянину реализоваться. — Бесконечные вязкие клинчи, дефицит атак, однако филигранные одиночные попадания. Но наш боксер подобрал к этой неудобной манере ключи. Бой был близким, но на высшую ступеньку пьедестала поднялся все-таки россиянин — и не один — вместе со своим сыном.

Шарабутдину в финале достался жесткий кубинец Альфонсо Домингес, выступающий под Азербайджанским флагом. Тут тоже будет победа за нами судейским решением.

«Как и планировали, нам нужно было первый раунд забрать, чтобы он вышел из себя. Нам удалось и второй раунд забрать. Как все видели, третий раунд он пошел на меня, вышел из себя, понял, что проигрывает, пошел вперед, чтобы отыграться. Все равно раунд был за мной», — сказал Атаев.

Ему 23 года и он обладатель чистого профессионального рекорда в четыре победы. И оба теперь — чемпионы мира.

На пьедестале видно, что чемпион поет Гимн России. И это особенное по нынешним временам удовольствие — видеть спорт без политики.

«К чести Международной федерации бокса (IBA) российские спортсмены допускаются к соревнованиям без каких-либо ограничений. В Ташкенте на чемпионате их, понятно, принимали тепло. В Москве — как положено хлебом-солью. Ну а теперь, дома, в Дагестане, обоих ждет настоящий праздник. Медали Муслима и Шарабутдина — часть национального достояния их малой родины и всей нашей большой страны», — рассказал корреспондент.

Наши борцы сразу после чемпионата получили приглашения выступить в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм.