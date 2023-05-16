Филипп Киркоров вновь сменил свой образ: «Вас не узнать, просто мальчишка»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Филипп Киркоров приятно удивил фанатов новым образом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / fkirkorov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Поклонники пришли в восторг, увидев обновленного короля российской эстрады.

Филипп Киркоров вновь решил поэкспериментировать со своей внешностью. После празднования дня рождения артист улетел на отдых в Грецию, откуда и предстал перед публикой в новом образе.

Напомним, в начале текущего года знаменитость сделал несколько пластических операций. Помимо этого Киркоров отрастил бороду и покрасил ее вместе с волосами в белый цвет. Многие тогда отметили, артист стал похож на Деда Мороза. Но только публика начала привыкать к его новому образу, хоть и критиковала, как Киркоров вернулся к привычному себе.

Король российской эстрады уже без белой бороды, благодаря чему, отметили фанаты, стал выглядеть значительно моложе и свежее.

«Впервые за год такой образ, не шута, а шикарного мужчины»;

Пожалуйста, оставайтесь в этом образе, тот старичок с белой бородой не имеет с вами ничего общего»;

«Вас не узнать, просто мальчишка», — отреагировали пользователи Сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто запрещает продюсеру Бари Алибасову пить алкоголь и выходить в свет.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
79.10
1.90 86.09
1.84
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельни...

Последние новости

2:46
Счастливая жена и многодетная мама: как живет звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова
2:25
Охота на конкурентов: в Молдавии хотят запретить партию «Шор»
2:03
Пекин призвал создать условия для начала переговоров по Украине
1:50
Филипп Киркоров вновь сменил свой образ: «Вас не узнать, просто мальчишка»
1:35
«Меня обесточили»: Брухунова пожаловалась на сильную усталость
1:20
В МИД РФ раскритиковали слова Макрона о геополитическом поражении России

Сейчас читают

Специалист в области игровой индустрии рассказал о популярных схемах обмана геймеров
Бедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон
«Ее деньги испортили»: тетя Блиновской вынесла ей вердикт после ареста
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп