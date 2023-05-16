Новая попытка: Байден встретится с лидерами конгресса по госдолгу

США находятся в состоянии дефолта. Удастся ли стране его избежать?

Президент США Джо Байден сегодня должен встретиться с представителями Конгресса, чтобы обсудить повышение потолка госдолга и защитить кредитоспособность страны. Известно, что Штаты могут оказаться в состоянии дефолта уже 1 июня, о чем не раз предупреждала глава Министерства финансов.

Переговоры по этому вопросу длятся уже несколько месяцев, и так и не увенчались успехом. Республиканцы требуют сократить бюджетные расходы за счет отказа от так называемых «зеленых» субсидий и выплаты студенческих долгов. Причем решение этого вопроса — одно из немногих обещаний, которые могли бы сыграть в пользу Байдена и его демократической партии на предстоящих выборах.