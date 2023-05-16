ФСБ провела обыски у гендиректора компании «Сибиряк» Егорова

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 105

Правоохранительные органы еще в апреле 2021 года обратили внимание на фирму предпринимателя.

ФСБ провела обыски у гендиректора компании «Сибиряк» Егорова

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA

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Сотрудники ФСБ провели обыски у генерального директора и владельца компании «Сибиряк» Владимира Егорова. Мужчина считается одним из крупнейших застройщиков Красноярска. Как стало известно 5-tv.ru, обыски прошли в главном офисе компании. Блюстители порядка тщательно рассматривают найденные документы, которые могут помочь в расследовании уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Егорова задержали. Правоохранительные органы обвинили его в хищении бюджетных средств в крупном размере.

При этом компетентные органы еще в апреле позапрошлого года обратили внимание на фирму предпринимателя. Тогда обыски прошли у сына владельца компании «Сибиряк». Как выяснило следствие, Константин Егоров занимал пост исполнительного директора в отцовской компании.

На тот момент он обеспечил Красноярской краевой больнице дешевое медицинское оборудование, проигнорировав некоторые обязательства по контракту. Получившийся ущерб вышел примерно на 112 миллионов рублей. Егорова-младшего поймали в аэропорту Геленджика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве арестовали экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову.

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ФСБ провела обыски у гендиректора компании «Сибиряк» Егорова

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