Афера с картами: в Москве арестовали экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову
Бывшая замминистра культуры Ольга Ярилова арестована в Москве
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
Чиновницу подозревают в хищении 200 миллионов рублей в рамках программы «Пушкинская карта».
Экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову отправили под стражу на два месяца по решению Московского суда. Защита настаивала на домашнем аресте чиновницы.
Ее задержали накануне, 19 апреля, и подозревают в причастности к хищению бюджетных средств по госпрограмме «Пушкинская карта». Речь о сумме более 200 миллионов рублей.
Ярилова работала в должности замминистра культуры четыре года и покинула пост в сентябре 2022-го по собственному желанию. Теперь ей грозит до десяти лет тюрьмы.
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