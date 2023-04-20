Афера с картами: в Москве арестовали экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову

Чиновницу подозревают в хищении 200 миллионов рублей в рамках программы «Пушкинская карта».

Экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову отправили под стражу на два месяца по решению Московского суда. Защита настаивала на домашнем аресте чиновницы.

Ее задержали накануне, 19 апреля, и подозревают в причастности к хищению бюджетных средств по госпрограмме «Пушкинская карта». Речь о сумме более 200 миллионов рублей.

Ярилова работала в должности замминистра культуры четыре года и покинула пост в сентябре 2022-го по собственному желанию. Теперь ей грозит до десяти лет тюрьмы.