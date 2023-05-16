Последняя гонка: Пол Уокер появился в финальном трейлере «Форсажа 10»

Очередная часть франшизы выйдет на экраны 19 мая. Каких сюрпризов стоит ожидать от новой картины?

В трейлере фильма «Форсаж 10» появились кадры с покойным актером Полом Уокером. Всего ролик длится почти пять минут и содержит сцены из предыдущих частей. В них актер снимался еще при жизни.

При этом в десятой части культовой франшизы появятся актеры Вин Дизель и Джейсон Момоа. Сюжет фильма развернется вокруг противостояния их героев. Вернут ли во франшизу цифровой образ погибшего актера в качестве камео — неизвестно.

Недавно стало известно, что в новой части «Форсажа» появится единственная дочь Пола Уокера Мидоу. Она с ранних лет присутствовала на съемочных площадках вместе с отцом и не понаслышке знает, что такое семья «Форсажа». Кого именно сыграет Мидоу — неизвестно, но роль у девушки будет эпизодической.

«Форсаж 10» выйдет в прокат 19 мая, но российские зрители смогут увидеть картину только после 25 числа. В феврале 2024 года может состояться премьера 11-й части франшизы. Это будет финалом основной сюжетной линии, получившей старт в далеком 2001 году.

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