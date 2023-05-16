«Славянский мир»: найдено новое предсказание Жириновского

Основатель ЛДПР часто предсказывал многие вещи о судьбе нашего мира.

Еще одно предсказание первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского обнаружили после его смерти. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Записи мыслей депутата были обнаружены во время архивной работы. По мнению Чернышова, одна из записей оказалась очень важной для того, чтобы об этом узнал весь мир.

На нескольких листах бумаги упоминаются Французская революция 1791 года, произошедшее в 1871 году объединение Германии, Октябрьская революция, а также «объединение Русского мира в границах СССР. К слову, именно такое объединение, по мнению Жириновского, произойдет уже в 2025 году. Более того, он допускал, что до 2040 года может даже произойти объединение всего славянского мира.

Примечательно, что многие прогнозы покойного политика снова и снова превращаются в реальность. Поэтому их стали называть «предсказаниями». Например, в 2019 году он предупредил, что если на Украине продолжится антирусская политика, то ситуация перерастет в военный конфликт и Незалежная прекратит свое существование как государство.

А 7 июля 2022 года президент России Владимир Путин заявил на одной из встреч в Госдуме, что пророчества лидера ЛДПР сбываются.

Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Он скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Жириновский прославился не только как яркий спикер, превращающий свои выступления в настоящие шоу, но и как вдумчивый политик.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, когда откроют капсулу с предсказаниями Жириновского.