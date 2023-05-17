Следующий пошел: Анастасию Ивлееву проверяют на неуплату налогов

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Рита Миронова
Рита Миронова 22

ФНС начала проверку в отношении Анастасии Ивлеевой

Следующий пошел: Анастасию Ивлееву проверяют на неуплату налогов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В прошлом месяце блогер внезапно переписала весь свой бизнес на другого человека. С чем это может быть связано?

Федеральная налоговая служба заинтересовалось блогером Анастасией Ивлеевой. Как сообщает Газета.ру со ссылкой на специализированные Telegram-каналы, в отношении знаменитости уже начали проверку.

Ивлеева является индивидуальным предпринимателем с официальным доходом почти 216 миллионов рублей в год. Сейчас все контрагенты ее рекламного агентства должны предоставить налоговой информацию по сделкам с 2020 по 2022 год. Возможно, причиной внезапной проверки стал любопытный факт — Ивлеева вдруг полностью переписала свой бизнес на другого человека.

Настя Ивлеева переписала свой бизнес на другого человекаНастя Ивлеева переписала свой бизнес на другого человека. Фото: 5-tv.ru

Компания «Ивлеева Продакшн» была создана в 2020 году. Изначально учредителем была сама Ивлеева, а в списке ее помощников числились Александр Мокров и некая Анна Самакова. С В 2023-м осталась только Анна, которая с 29 марта 2021 числится руководителем бизнеса, а с 14 апреля она и вовсе стала учредителем организации вместо Ивлеевой. Совпадение или нет, но примерно в этот период начались массовые проверки популярных блогеров: на тот момент уже произошла скандальная история с Лерчек и совсем немного дней оставалось до задержания Елены Блиновской.

ИП было зарегистрировано на Анну Семакову с самого начала, но сейчас Ивлеева решила полностью переписать этот бизнес на нее, указав 100-процентную долю. С чем связано решение блогера — неизвестно, но на 17 мая счета ИП не заблокированы.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужа Нюши заподозрили в неуплате налогов.

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