По стопам Блиновской: мужа Нюши заподозрили в неуплате налогов

За последний год мужчина почти ничего не выплатил государству.

Общественное движение «Зов народа» призвало СК проверить мужа певицы Нюши Игоря Сивова на вероятное уклонение от уплаты налогов.

Его заподозрили в классической схеме дробления бизнеса, которой пользовалась «королева марафонов» Елена Блиновская. В организации отметили, что 42-летний блогер не имеет психологического или педагогического образования, однако называет себя «наставником по ресурсному состоянию» и «магистром психоанализа».

В настоящее время Сивов продвигает очередной тренинг, где обещает поклонникам открыть секреты счастья, богатства и исполнения любой мечты.

Игорь Сивов не платил налоги за 2022 год. Фото: 5-tv.ru

Примечательно, что в рамках заманчивого марафона включено посещение Мальдив, Турции, Великобритании, Омана и Бали. Однако за подобную услугу придется выкатить немалую сумму — около миллиона рублей.

Как стало известно 5-tv.ru, у Сивова действительно есть компания «Тикетлэнд-Поволжье». Доходы бизнеса за 2022 составили почти 83 миллиона рублей, расходы — свыше 211 миллионов.

При этом налоги в прошлом году организацией оплачены не были, что вызывает ряд вопросов. Стоит отметить, что официально Сивов занимает пост главного советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Так называемая охота за злостными неплательщиками налогов среди знаменитостей началась после задержания блогера Елены Блиновской, которая обманула государство почти на миллиард рублей.

Сама королева марафонов признала свою вину и даже раскаялась в содеянном. Сейчас блогер находится под домашним арестом до 26 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФНС приостановила все операции по банковским счетам Инстасамки.