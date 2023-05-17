«Скоро нога будет новая»: Олешко появился на красной дорожке на костылях

Артист эффектно появился на светском мероприятии.

Актер Александр Олешко появился на премьере фильма «Хитровка. Знак четырех» с красным гипсом и на костылях. Об этом сообщила газета МК.

Своим присутствием он вызвал множество вопросов у гостей мероприятия. Артист поспешил рассказать, что именно у него произошло с ногой.

«Это было не на съемках, а в театре Вахтангова во время спектакля „Павел I“. Я пришел сегодня, потому что не могу пропустить такой фильм — я сыграл великого Немировича-Данченко. Хотя, конечно, надо было немножко передохнуть, потому что работаю я много и с удовольствием», — поделился Олешко.

Изначально врачи скорой помощи заверили звезду в том, что это всего лишь вывих и волноваться не стоит. Тот поверил им на слово и продолжил выступать на протяжении еще 23 дней, периодически танцуя.

Но, когда он понял, что довел себя до изнеможения, то решил, что необходимо срочно восстанавливать ногу.

«Был разрыв ахилловых сухожилий. Поэтому скоро нога будет прекрасная, новая», — добавил актер.

При этом отмечается, что Олешко пришел на красную дорожку в гипсе такого же цвета. Получилось очень символично, особенно учитывая то, что артист этого не задумывал — простое совпадение. Актер также заверил всех, что в настоящее время с ним все в порядке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Олешко вспомнил о ссоре с покойным народным артистом РСФСР Спартаком Мишулиным.