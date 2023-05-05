Суд арестовал обвиняемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

Обвиняемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре столицы арестовали. Суд принял такое решение с учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры Москвы.

Молодые люди, согласно решению судьи, пробудут под стражей два месяца — до 2 июля 2023 года.

Ночью 2 мая Алексей Швед был госпитализирован в одну из московских клиник с серьезными травмами после нападения на него на Большой Никитской улице. Источник 5-tv.ru сообщил, что нападавшими были три молодых человека в возрасте от 17 до 20 лет. Один из парней отмечал свой день рождения в ресторане на Никитском Бульваре, где и произошла встреча с баскетболистом.

Жена избитого спортсмена Анастасия Зиадитдинова рассказала, что драка возникла после словесной перепалки, в ходе которой в адрес него сыпались оскорбления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нескольким фигурантам уголовного дела по избиению баскетболиста команды ЦСКА Алексея Шведа было предъявлено обвинение.