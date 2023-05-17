«Неоднократно предупреждали»: посольство РФ о введении ограничений против дипмиссий Финляндии

В России просто вынуждены принять ответные меры.

Оказалось, что ограничение банковского обслуживания финских диппредставительств в России стало ответной мерой на действия Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ.

По последней информации, речь идет о практических мерах по приведению банковского обслуживания финских диппредставительств в России в соответствии с положением.

«Мы неоднократно предупреждали МИД Финляндии, что если подобная практика продолжится, мы будем вынуждены принять ответные меры», — говорится в сообщении.

С осени прошлого года посольство России может пользоваться услугами только одного банка — «Нордеа», но при этом перевод любых средств на счет дипмиссии сопровождается длительным рассмотрением разрешения, за которое взимается «фактически запретительная» комиссия в пять тысяч евро.

На территории России находится не только диппредставительство Финляндии в Москве. В северной столице также располагается Генконсульство Финляндии.

Кстати, до этого Хельсинки наложили арест на землю и здание Российского центра науки и культуры. Однако вскоре он был снят.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Хельсинки заявили о заморозке Россией счетов представительств Финляндии.