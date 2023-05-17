В Хельсинки заявили о заморозке Россией счетов представительств Финляндии

В МИД Финляндии сообщили, что банковские счета представительств страны в России были заморожены. Комментарий внешнеполитического ведомства был опубликован в местной газете Helsingin sanomat.

Министерство, отмечено в обращении, имеет опасения, что замороженные в РФ счета могут быть использованы в собственных целях. Ведомство расценило ситуацию как серьезную, расследование по данному факту началось.

На территории России находится не только диппредставительство Финляндии в Москве. В северной столице также располагается Генконсульство Финляндии.

Прежде официальный Хельсинки наложил арест на землю и здание Российского центра науки и культуры. Однако вскоре арест был снят. Финский журналист Кости Хейсканен с беседе с 5-tv.ru предположил, что финская сторона может опасаться «зеркального ответа» российского правительства и взаимного ареста недвижимости.

Ранее 5-tv.ru писал, что финская энергетическая компания Fortum спишет российские активы в размере 1,7 миллиарда евро.