Байден вновь оговорился и назвал своего заместителя хозяином Белого дома

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 37

Как это часто бывает на выступлениях американского лидера, зал слушателей разразился смехом.

Байден вновь оговорился и назвал своего заместителя хозяином Белого дома

Фото: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP

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Уже ни для кого неудивительную оговорку в очередной раз совершил президент США Джо Байден в ходе публичного выступления. На этот раз конфуз произошел во время речи на гала-концерте EMILY's List, где чествовали экс-спикера палаты представителей Конгресса страны Нэнси Пелоси.

До инцидента Байден боготворил Пэлоси, называл ее «невероятной» и одним из «самых влиятельных ораторов в американской истории», пишет издание Daily Mail. После он решил выразить слова благодарности… «своему руководителю» Камале Харрис.

«Я также хочу поблагодарить моего приятеля Камалу, на которую я работаю в Белом доме», — сказал он.

В действительности же все наоборот — Харрис является вице-президентом США, то есть заместителем Байдена. Как отмечает издание, зал слушателей отреагировал на слова американского лидера «нервным смехом».

Примечательно, но в 2021 году Харрис исполняла обязанности президента США, правда всего полтора часа. Полномочия ей были переданы на время, пока Байден находился в больнице под наркозом на плановом обследовании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Байден перепутал Дональда Трампа с Баракой Обамой.

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