«Пощечина Великому Сатане»: Иран смеется в лицо США и сотрудничает с Россией

Вашингтон пытается мешать Тегерану, но все безрезультатно.

Командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани предложил главнокомандующему ВМФ России Николаю Евменову сформировать общий комитет. Российскому коллеге понравилась такая идея, поэтому он заявил о готовности быстро подписать соответствующее двустороннее соглашение.

Как отмечает издание EADaily, военачальник позвал иранского коллегу в Санкт-Петербург на парад Военно-морского флота России, а два дня назад сообщалось о посещении Ирана заместителем председателя правительства РФ Александра Новака вместе с высокопоставленной делегацией.

В ходе визита Новака ожидало общение с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи и председателем Центробанка Исламской Республики Мохаммадом Фарзином. Также зампреда РФ пригласили на международную выставку «Нефть, газ и нефтехимия Ирана».

При этом Шахрам Ирани заявил о неудачной попытке США помешать военным кораблям Ирана пройти через Панамский канал. Несмотря на это, 86-я флотилия успешно пришвартовалась в оманском порту Салала.

По словам контр-адмирала, «мировое высокомерие» хотело прервать миссию. Для этого использовались различные угрозы и санкции. Однако к результату это не привело. Ирани назвал подобные действия «пощечиной Великому Сатане».

Миссия 86-й флотилии, также известной как 360-я флотилия, началась в октябре прошлого года. Ее главной задачей было патрулирование в дальних водах и защита коммерческих судоходных линий страны в морях. Уже 31 марта 86-я флотилия бросила якорь в водах Южной Африки, а 14 мая стало известно о ее прибытии в оманский порт Салала.

К слову, Москва и Тегеран подписали соглашение о создании в республике железнодорожного сообщения между городами Решт и Астара. Это ветка протяженностью 160 километров, которая является частью масштабного и грандиозного транспортного коридора, проведенного на территории нескольких государств. Он сможет соединить российские порты на Балтике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Таким образом время доставки грузов уменьшиться втрое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США опасаются ущерба от укрепления российско-иранского союза.