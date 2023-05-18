«Просто не ешьте»: европейцам дали совет на фоне резкого роста цен на еду

Показатели роста инфляции бьют рекорды во многих странах ЕС.

Политики из Великобритании и Евросоюза уже не стесняясь призывают жителей меньше есть из-за бешеного роста цен на еду.

Только в Соединенном Королевстве стоимость продовольствия в настоящее время — самая высокая за последние 45 лет. Продуктовая инфляция превысила 19% в годовом исчислении.

Многие семьи не могут позволить себе полноценно закупиться в супермаркете. При этом чиновники раздают людям довольно сомнительные рекомендации о том, как сэкономить.

«Что вы скажете потребителям, которые из-за роста цен не могут себе позволить даже самые базовые продукты питания, такие как, например, сэндвичи с сыром?» — спросила журналистка.

«Ну, тогда просто не ешьте сэндвичи с сыром», — ответила экс-депутат Европарламента, член партии «Брексита» Энн Виддекомб.

Молочная продукция сейчас как раз входит в число самых дорогих товаров — в Британии, например, за год удвоилась цена за йогурт. То же самое — с мясом.

Самое сильное подорожание еды — в странах Прибалтики, а также в Польше. В апреле продуктовая инфляция там выросла более чем на 20%— по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Все это — на фоне колоссального роста безработицы. Не лучше ситцация и в других странах ЕС, в том числе в Италии, где начался «макаронный кризис».

Стоимость пасты за год подскочила сразу на 17%. О том, как не допустить дальнейшего подорожания национального блюд, в правительстве даже обсудили на экстренном совещании.