Уже живут вместе: известная блогерша рассекретила роман с Давидом Манукяном
Блогерша Наташа Гасанханова призналась в романе с Давидом Манукяном
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Новой возможной избранницей Давы оказалась очень специфичная личность.
Российский блогер и певец Давид Манукян (более известный под псевдонимом DAVA — Прим. ред.) прославился после романа с Ольгой Бузовой, который продлился полтора года. Артисты громко расстались в январе 2021-го. С тех пор певец строит карьеру и, как кажется со стороны, мало времени уделяет личной жизни. После разрыва знаменитость не может похвастаться еще одними столь же яркими отношениями, как с богатой любимицей «Дома-2».
Известная блогерша Наташа Гасанханова сделала громкое заявление о романе с Манукяном. О связи звезда призналась в беседе с Ксюшей Хоффман на YouTube. Такой новостью 28-летняя девушка шокировала собеседницу и комментаторов, сообщает издание 7Дней.ru.
«Больше всех я люблю в этой жизни только Даву», — заявила знаменитость.
Известно, что Гасанханова знакома с бывшим Ольги Бузовой. Они встретились, когда вместе принимали участие в телевизионном шоу, девушка сдружилась с Манукяном и продолжает общаться с музыкантом. Гасанханова добавила, что живет с Давой в одном доме и знакома с его мамой. Еще при первом знакомстве было заметно, что он ей понравился, однако никто и подумать не мог, что он в ней тоже заинтересован. Теперь общественность гадает, правду ли сказала телеведущая, и ждет комментариев от Давы.
Одно время Манукяну приписывали роман с его пиарщицей, потом в подружки ему записали Мари Краймбрери, которую он публично пригласил на свидание после съемок в шоу «Дуэты». Были сплетни, что знаменитости действительно сблизились, их часто замечали в столичных заведениях и на отдыхе. Однако Дава так и и не подтвердил отношения с певицей.
Ранее 5-tv.ru писал, что после магического обряда на женское счастье Бузову застали в компании бывшего.
- 14 мая
- «Это космос»: чем Бузова удивила поклонников на концерте в Новосибирске
- 13 мая
- Тарасов в Африке? Бузова прокомментировала участие бывшего в своем шоу
- 11 мая
- Бузова подколола Тарасова: твои дети скоро «Мало половин» а капелла петь будут
- 10 мая
- Ольгу Бузову заметили с младенцем на руках после слухов о новом романе
- 10 мая
- Вместо отдыха скандал: на Бузову в Швейцарии напали неизвестные
- 8 мая
- После магического обряда на женское счастье Бузову застали в компании бывшего
- 7 мая
- Блеснула знанием английского: Бузова опозорилась перед новым кавалером на отдыхе
- 6 мая
- Провела магический обряд на Кипре: Ольга Бузова нашла способ выйти замуж
- 3 мая
- «Дважды получала предложение»: Бузова рассказала, за что так сильно любит Рим
- 2 мая
- «Могу себе позволить»: Бузова призналась, что не боится набрать лишний вес
Читайте также
31%
0.78 87.57
0.41
Нашли ошибку?