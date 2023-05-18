Уже живут вместе: известная блогерша рассекретила роман с Давидом Манукяном

Новой возможной избранницей Давы оказалась очень специфичная личность.

Российский блогер и певец Давид Манукян (более известный под псевдонимом DAVA — Прим. ред.) прославился после романа с Ольгой Бузовой, который продлился полтора года. Артисты громко расстались в январе 2021-го. С тех пор певец строит карьеру и, как кажется со стороны, мало времени уделяет личной жизни. После разрыва знаменитость не может похвастаться еще одними столь же яркими отношениями, как с богатой любимицей «Дома-2».

Известная блогерша Наташа Гасанханова сделала громкое заявление о романе с Манукяном. О связи звезда призналась в беседе с Ксюшей Хоффман на YouTube. Такой новостью 28-летняя девушка шокировала собеседницу и комментаторов, сообщает издание 7Дней.ru.

«Больше всех я люблю в этой жизни только Даву», — заявила знаменитость.

Известно, что Гасанханова знакома с бывшим Ольги Бузовой. Они встретились, когда вместе принимали участие в телевизионном шоу, девушка сдружилась с Манукяном и продолжает общаться с музыкантом. Гасанханова добавила, что живет с Давой в одном доме и знакома с его мамой. Еще при первом знакомстве было заметно, что он ей понравился, однако никто и подумать не мог, что он в ней тоже заинтересован. Теперь общественность гадает, правду ли сказала телеведущая, и ждет комментариев от Давы.

Одно время Манукяну приписывали роман с его пиарщицей, потом в подружки ему записали Мари Краймбрери, которую он публично пригласил на свидание после съемок в шоу «Дуэты». Были сплетни, что знаменитости действительно сблизились, их часто замечали в столичных заведениях и на отдыхе. Однако Дава так и и не подтвердил отношения с певицей.

Ранее 5-tv.ru писал, что после магического обряда на женское счастье Бузову застали в компании бывшего.