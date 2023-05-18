Роспотребнадзор исключил риски заражения птичьим гриппом среди жителей Москвы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 23

Прежде в нескольких районах столицы объявили карантин.

Роспотребнадзор исключил риски заражения птичьим гриппом среди жителей Москвы

Фото: NARENDRA SHRESTHA / ТАСС

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Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по зоонозным инфекциям на территории России, в том числе птичий грипп в Москве. Об этом 5-tv.ru сообщили в ведомстве.

«Рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют», — говорится в сообщении.

Прежде стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в нескольких районах города из-за распространения птичьего гриппа. Уточнялось, что эпизодическим очагом оказался Борисовский пруд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, при распространении птичьего гриппа риски для людей могут возникнуть лишь в тех случаях, если они употребили в пищу зараженную птицу после недостаточной термической обработки.

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