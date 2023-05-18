Собянин установил карантин в некоторых районах Москвы из-за птичьего гриппа
Градоначальник подписал соответствующее распоряжение.
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
В некоторых районах Москвы будет действовать карантин из-за птичьего гриппа на срок проведения мероприятий для ликвидации очага инфекции. Распоряжение подписал столичный мэр Сергей Собянин.
В документе уточняется, что случаи заражения выявили 16 мая в районах Орехово-Борисово Северное и Братеево, а эпизодическим очагом оказался Борисовский пруд.
Таким образом, в зону угрозы вошли также Орехово-Борисово Южное, Печатники, Зябликово, Капотня, Марьино, Люблино, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Чертаново Северное и Чертаново Центральное.
31%
0.78 87.57
0.41
Нашли ошибку?