Активизировались к лету: названы самые «клещевые» районы Санкт-Петербурга

Эфирная новость 18 0

Чаще всего клещи нападают на людей в Пушкинском, Курортном и Приморском районах Санкт-Петербурга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В случае контакта с насекомым следует немедленно обратиться в травмпункт.

С приходом тепла клещи все больше атакуют петербуржцев. За минувшую неделю из-за них пострадала почти тысяча человек. Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора. 

Более 200 из них являются детьми. Инфекцию после укусов подхватили 12 жителей.

Чаще всего клещи нападали в Пушкинском, Курортном и Приморском районах. Тем, кто заметил на себе клеща, лучше обратиться в ближайший травмпункт, где его снимут и отправят на исследование. А место укуса осмотрят и обработают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всего клещи способны переносить более 30 различных заболеваний, среди них — сыпной и возвратный тиф, риккетсиозы и многие другие опасные недуги.

+11° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
2:40
Валя Карнавал после слухов о разрыве со Стоуном посетовала на жизнь: «Собираю себя по кусочкам»
2:26
Активизировались к лету: названы самые «клещевые» районы Санкт-Петербурга
2:05
Захарова назвала насмешку Шольца о геноциде жителей Донбасса его главной ошибкой
1:43
Под Артемовском ликвидирован командир бригады ВСУ «Эдельвейс»
1:16
Эмма Стоун лишилась роли в «Фантастической четверке» из-за запрошенного гонорара

Сейчас читают

Киберэксперт объяснил, как избежать звонков мошенников
Глупость: известная актриса предложила дочери Башмета сменить фамилию
«Ущерб колоссальный»: адвокат Жорин стал очевидцем наводнений в Италии
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023