Все по канонам аниме: репортеры сняли эпичную битву Байдена против зонта в Японии

Американский президент осваивает «сложный» механизм. Спойлер: получается не очень хорошо.

Выходки президента США Джо Байдена становятся причиной создания мемов. Во время поездки в Японию на саммит "большой семерки" не обошлось без классического смешного происшествия.Об этом сообщило агентство Newsweek.

Мероприятие началось 19 мая в пятницу, а закончиться должно 21 числа. В момент, когда Байден прибыл в страну и спускался с лестничного трапа, в Хиросиме шел дождь. Джо решил, что сможет противостоять стихии. Он начал открывать зонт, чтобы защититься от дождя. Но это устройство оказалось слишком сложным механизмом для американского президента. И в итоге он просто убрал зонт под мышку, признав свое поражение. Погода оказалась сильнее.

По всем законам жанра аниме, Байдена должны были посетить воспоминания о прошлом, которые бы помогли бы ему справиться с проблемой, но вряд ли он что-то помнит. Поэтому на помощь к нему пришли верные товарищи.

Провал Джо Байдена снова задокументировали журналисты. Фото: AP / Patrick Semansky

Охранники и встречающие увидели, что президент США промок до нитки и раскрыли над его головой свои зонты. Байден использовал вторую попытку, чтобы справиться со столь тяжелой задачей. И наконец-то смог разобраться в "очень сложном" устройстве.

«Байдену потребовалась почти минута, чтобы сообразить, как открыть свой зонт после приземления в Японии под проливным дождем», — написал в своем Twitter Республиканский национальный комитет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джо Байден потерялся в Хиросиме на саммите G7.