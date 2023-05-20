Двух маленьких сестер из Кемеровской области нашли в лесу

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Каким-то образом малолетние девочки ушли с детской площадки в лес.

Двух маленьких сестер из Кемеровской области нашли в лесу

Фото: www.globallookpress.com / Christian Handl

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Пропавших в поселке Ленинский Яшкинского района в Кемеровской области двух маленьких девочек-сестер нашли живыми. Их обнаружили в лесу неподлеку от дома. Об этом сообщает СК РФ.

Две сестры двух и четырех лет пропали 18 мая. Девочки ушли с детской площадки и не вернулись домой.

Их искали около 200 человек: полицейские, следователи, спасатели МЧС, представители администрации и добровольцы из пяти российских регионов. Всего было осмотрено 298 километра.

Позже стало известно о том, что девочки воспитывались в многодетной семье. При этом родители сестер периодически злоупотребляют спиртным.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают и отрабатывают круг общения семьи и выясняют причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как две маленькие девочки пропали в Кемеровской области.

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