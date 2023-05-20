Две маленькие девочки пропали в Кемеровской области

В поселке Ленинский Яшкинского района в Кемеровской области пропали две сестры, которым всего два и четыре года. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД. К поиску детей подключились порядка 200 человек.

По информации пресс-службы ведомства, девочки вечером в минувшую пятницу ушли с детской площадки и не вернулись домой. В поиске задействованы полицейские, следователи, спасатели, представители администрации, волонтеры поискового отряда, добровольцы из числа местных жителей. Все они осматривают дома и заброшенные строения в поселке, обследуют лесной массив.

Одна из девочек ростом от 75 до 85 сантиметров, одета была в голубую шапку, такого же цвета куртку и колготки, джинсовый сарафан. Другая девочка ростом 100–105 сантиметров, была одета в зеленую куртку, черные колготки и голубую шапку.

К поискам девочек подключены почти 200 человек. Фото: Telegram / gumvd42

Правоохранители просят граждан, которым известно что-то о местонахождении детей, сообщить в местные отделения МВД.

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