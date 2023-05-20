Зеленский приготовил ловушку Бразилии на саммите G7
Bloomberg: в Бразилии увидели ловушку в визите Зеленского на саммит G7 в Хиросиме
Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Президент Бразилии не видит препятствий для переговоров с Зеленским, но против навязывания ему диалога.
В Бразилии решили, что приезд президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 может стать ловушкой для них. Об этом сообщает Bloomberg.
«У Бразилии нет проблем с тем, чтобы встретиться с любым лидером, но это не должно быть навязано, сказал один чиновник, назвав импровизированное присутствие Зеленского потенциальной ловушкой для участников, не входящих в «Большую семерку», — об этом рассказывают в статье местные журналисты.
Владимира Зеленского приветствуют в аэропорту Хиросимы в Японии.
Помимо этого, как пишут авторы статьи, Зеленский особенно ждет встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Владимир Зеленский прибыл в Японию, в аэропорт Хиросимы сегодня, 20 мая. Ожидается, что он примет участие в сессии саммита G7, посвященной Украине, а также проведет ряд двусторонних встреч.
До этого Зеленский побывал в Саудовской Аравии, где принял участие в саммите Лиги арабских государств. Также глава Украины встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом. Более того, помимо политики, Зеленский обсудил там вопросы энергетической безопасности.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит «семерки» стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский прибыл в Хиросиму.
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