Все в той же толстовке: как Зеленский прибыл в Хиросиму

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Владимир Зеленский прибыл в японскую Хиросиму на французском самолете

Все в той же толстовке: как Зеленский прибыл в Хиросиму

Фото: Reuters / MIHARA

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Глава Незалежной проведет там еще несколько встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на правительственном самолете Франции в аэропорт Хиросимы в Японии. Там сегодня проходит саммит лидеров «Большой Семерки».

«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиленное сотрудничество… Мир сегодня станет ближе», — написал глава Украины в своем Twitter.

Владимир Зеленский примет участие в сессии саммита G7, посвященной Украине, а также проведет ряд двусторонних встреч.

В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит «семерки» стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский приехал в Саудовскую Аравию.

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