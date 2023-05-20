Вода и перекись: Маша Распутина напугала фанатов странным рецептом омоложения

|
Аделина Ким
Аделина Ким 43 0

Маша Распутина обеспокоила фанатов нетрадиционным способом омоложения организма

Вода и перекись: Маша Распутина напугала фанатов странным рецептом омоложения

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица рассказала, что не только занимается йогой и медитацией, чтобы защититься от болезней и вирусов.

Звезда российской эстрады Маша Распутина раскрыла поклонникам свой секретный способ омоложения. Недавно она отпраздновала 59-летие и призналась, что каждое утро принимает перекись водорода. Об этом она рассказала в интервью изданию «Телепрограмма».

Знаменитость не только занимается йогой и медитацией, но и часто прибегает к странным способам оздоровления. По мнению певицы, такие методы позволяют ей защититься от болезней и вирусов.

«Я каждый день пью по два-три литра воды и молодею. Утро начинаю с трех стаканов воды, куда добавляю перекись водорода — по 30 капель», — рассказала Распутина.

Поклонники артистки были шокированы таким внезапным заявлением кумира. Они считают, что производитель этого раствора не просто так указывает, что он предназначен только для наружного применения. Врачи категорически запрещают принимать перекись водорода внутрь. Передозировка может привести к раздражению слизистых ЖКТ, гемолизу и гемоглобинурии. А смертельная доза препарата составляет три грамма.

Поэтому фанаты обеспокоены тем, что такая неординарная практика может негативно отразиться на здоровье артистки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маша Распутина запретила 22-летней дочке заводить отношения.

+10° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:27
В Минобороны сообщили о полном освобождении Артемовска
0:13
Устали ждать и терпеть: США поставили Зеленскому ультиматум о переговорах с РФ
0:01
Врачи рассказали о сложностях в реабилитации пациентов с травмами и ампутациями
23:43
Вода и перекись: Маша Распутина напугала фанатов странным рецептом омоложения
23:01
Видео: Житель Волгограда сознался в сожжении Корана на фоне мечети по заданию СБУ
22:42
Арзамасова поделилась забавным видео с сыном

Сейчас читают

Рэпера VERBEE избили за два часа до концерта: «Саранск тепло встречает»
«Не выходили за ограду дома»: где пропавшие сестры из Кемерово провели всю ночь
Стилист рассказала о семи популярных трендах на лето 2023 года
Скорее мертв, чем жив: куда пропал главком ВСУ Залужный

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023