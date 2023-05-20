Вода и перекись: Маша Распутина напугала фанатов странным рецептом омоложения

Певица рассказала, что не только занимается йогой и медитацией, чтобы защититься от болезней и вирусов.

Звезда российской эстрады Маша Распутина раскрыла поклонникам свой секретный способ омоложения. Недавно она отпраздновала 59-летие и призналась, что каждое утро принимает перекись водорода. Об этом она рассказала в интервью изданию «Телепрограмма».

Знаменитость не только занимается йогой и медитацией, но и часто прибегает к странным способам оздоровления. По мнению певицы, такие методы позволяют ей защититься от болезней и вирусов.

«Я каждый день пью по два-три литра воды и молодею. Утро начинаю с трех стаканов воды, куда добавляю перекись водорода — по 30 капель», — рассказала Распутина.

Поклонники артистки были шокированы таким внезапным заявлением кумира. Они считают, что производитель этого раствора не просто так указывает, что он предназначен только для наружного применения. Врачи категорически запрещают принимать перекись водорода внутрь. Передозировка может привести к раздражению слизистых ЖКТ, гемолизу и гемоглобинурии. А смертельная доза препарата составляет три грамма.

Поэтому фанаты обеспокоены тем, что такая неординарная практика может негативно отразиться на здоровье артистки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маша Распутина запретила 22-летней дочке заводить отношения.