В Минобороны сообщили о полном освобождении Артемовска

В Минобороны РФ сообщили о полном освобождении Артемовска. Бои за город продолжались долгое время, но российским военным все же удалось отбить его у боевиков.

«На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов „Вагнер“ при поддержке артиллерии и авиации „Южной“ группировки войск завершено освобождение города Артемовск», — сказано в сообщении.

К слову, бои за Артемовск начались 1 августа 2022 года. Битва стала одним из масштабных сражений за период освобождения Донбасса с 2014 года. Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) город имел стратегическое значение, ведь являлся важным транспортным узлом для снабжения личного состава.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Тогда главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередной атаки киевского режима на линиях соприкосновения. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент еще самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как под Артемовском уничтожили командира бригады ВСУ «Эдельвейс».