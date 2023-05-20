Под Артемовском ликвидирован командир бригады ВСУ «Эдельвейс»

Российскими войсками был ликвидирован украинский полковник Николай Головатюк, который командовал восьмым батальоном десятой горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Эдельвейс» Как пишет телеканал RT, это произошло под Артемовском — в районе населенного пункта Зализнянское на соледарском направлении.

Его смерть подтвердили в самой бригаде ВСУ, опубликовав соответсвующий пост в социальных сетях.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Тогда главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередной атаки киевского режима на линиях соприкосновения. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ликвидации украинского снайпера Алисы Полищук под Артемовском. Известно, что она выжигала узоры на павших русских солдатах и издевалась над мирными гражданами.