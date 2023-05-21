Особая дата: Пушилин заявил о символизме в полном освобождении Артемовска

Российские военные полностью изгнали противника из города в минувшую субботу, 20 мая. В этот день год назад бойцам удалось освободить Мариуполь.

В освобождении Артемовска присутствует особый символизм, ведь именно 20 мая 2022 года произошла сдача в плен последних боевиков в Мариуполе, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Есть особый символизм в том, что именно сегодня мы говорим о полном освобождении Артемовска, который украинские пропагандисты называли не иначе, как „неприступной крепостью“. 20 мая уже дважды стало для нас особой датой», — отметил Пушилин.

Он добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер» проделали колоссальную работу. Кроме того, Пушилин в связи с победой над противником в городе инициировал учреждение государственных наград ДНР.

«Россия восстанавливает историческую справедливость в Донбассе. Каждый из ребят должен быть награжден!» — заключил он.

К слову, бои за Артемовск продолжали 224 дня. Битва стала одним из масштабных сражений за период освобождения Донбасса с 2014 года. Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) город имел стратегическое значение, ведь являлся важным транспортным узлом для снабжения личного состава.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Тогда главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередной атаки киевского режима на линиях соприкосновения. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент еще самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ притесняли жителей Артемовска.