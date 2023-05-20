Беженцы рассказали о бесчинствах украинских боевиков и полиции в Артемовске

Жители освобожденного города объяснили, почему выходили из укрытий, только тщательно почистив информацию в смартфонах.

Украинские боевики и полицейские задерживали жителей Артемовска за чтение российских СМИ и соцсетей. Об этом рассказали эвакуированные из города беженцы.

«Они проверяли документы и телефоны. У мужчины начали лазить в телефоне и просто забрали потом мужчину. Заломали жестко руки за спину и увели. Куда увели? Мы не знаем», — поделилась жительница Артемовска Мария в комментарии РИА Новости.

Она предположила, что у мужчины в смартфоне оказался связанный с Россией контент — российские контакты в телефонной книге или подписка на российские группы в соцсетях. Это и стало причиной задержания.

По словам Марии, все жители Артемовска читали российские СМИ и интернет-группы, но тщательно удаляли историю посещений, так украинские боевики и полиция постоянно проверяли смартфоны. Они могли задержать за подписку на любые российские медиа и ресурсы, освещающие спецоперацию. Это касалось всех — женщин, мужчин, молодых и взрослых горожан.

«Крепили всех за это. Мы удаляли все переписки. Сообщение отослал, быстро все удалил, почистил — и спокойно выходишь. Потому что можешь подниматься наверх (из подвала - Прим. ред.), там они могут стоять и попросить твой телефон. И все, как бы. Боялись всего», — заключила Мария.

На днях российские бойцы выследили и ликвидировали в Артемовске женщину-снайпера из Польши, которая терроризировала местных жителей. Одного мужчину она ранила, когда тот шел за водой для пожилой соседки. Получив пулю в ногу и потеряв много крови, житель Артемовска едва дополз до дома. Пытавшуюся спрятаться снайпершу российские военнослужащие нашли через пару дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ взрывали жилые дома при бегстве из Артемовска.