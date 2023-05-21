Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Игроки московского футбольного клуба «Спартак» вырвали победу у противников из столичного ЦСКА в матче 28-го тура «Мир — Российской премьер-лиги» (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

Издание отмечает, что встреча спортсменов прошла на стадионе «Открытие Банк Арена», расположенном в Москве. Итоговый счет — 2:1 в пользу красно-белых.

Уже известно, что игра была довольно напряженной, но без звезд, конечно, не обошлось. Прекрасно показали себя Квински Промес из «Спартака» и Хесус Медина из команды противника. При этом, были и неожиданные огорчения: на 69-й минуте нападающего московского клуба Александра Соболева, а также защитника ЦСКА Виллиана Рошу удалили с поля. Причина — «неспортивное поведение».

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