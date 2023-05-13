Фанаты из батальона «Эспаньола» провели футбольный матч в Мариуполе

Футбольный матч сыграли в освобожденном Мариуполе добровольцы из батальона «Эспаньола», состоящего из болельщиков. Все они поддерживают разные клубы, но это не мешает им быть сплоченной командой на поле — как на футбольном, так и на боевом. За игрой наблюдал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Добровольческий батальон «Эспаньола» собрал в своих рядах футбольных болельщиков со всей страны — фанатов ЦСКА, «Спартака», «Зенита». Несмотря на разные спортивные вкусы, всех их объединяет одно — любовь к России. На время они решили отвлечься от боевых действий и сразиться в футбол.

«Многие знают друг друга, второе — мы единым стержнем выступаем. И подразделение, и разведка срабатывается с минометкой, коптерщики с пэвэошниками — и все, главное, друг друга знают. И минометка 100 раз подумает, чтобы по своим не попасть, а разведка будет знать, что сзади ребята, которые с ними чай пили, планировали операцию», — говорит командир батальона с позывным «Испанец».

Подразделение постоянно растет в численности — прибывают новые бойцы, которых обучают опытные ветераны. Сначала курс молодого бойца, потом — боевое слаживание и воспитание силы духа.

«Заходили в Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Молодому поколению хотелось бы передать, чтобы не сомневались в своих действиях. Кто сомневается — пусть сомневается дальше, а мы идем за победой», — заявил боец с позывным «Доктор».

В прошлом году силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР) пошли на удивительный эксперимент и позвали на фронт непримиримых соперников — футбольных фанатов разных клубов. Для них организовали курсы боевой подготовки, и спустя время в окопах на передовой появились люди, энергия которых теперь направлена в военное русло. Вчерашние заклятые враги — фанаты ЦСКА, «Спартака», «Зенита» — воюют плечом к плечу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, президент РФ Владимир Путин дал старт движению трамваев в Мариуполе. По видеоконференцсвязи российский лидер поздравил местных жителей и отметил, что в их городе начинает возрождаться жизнь.