Правильный план экономит много денег: Китайский совет дня на понедельник, 22 мая

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 22 мая 2023 года?

Понедельник покажется медленным и спокойным. Все будет происходить неторопливо, с размеренной скоростью, а иногда и вовсе стоять на месте. Всему виной энергетический штиль этого дня. Энергии стоят, а значит точно не помогают.

Совет дня: не планируйте на понедельник супер-подвигов и не подвергайте себе перегрузкам. Лучшее занятие на день — как следует распланировать будущую неделю.

Предостережение дня: понедельник не предназначен для лечения и оперативных вмешательств (кроме экстренных!). Для такого рода важных дел выбирайте правильные даты с благоприятным течением энергий для вас лично.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.