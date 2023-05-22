Побоялись: Грузия не намерена водить визы для россиян

Президент России Владимир Путин 10 мая отменил запрет на полеты в Грузию и визы для граждан этой страны.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не намерена вводить визовый режим для граждан России. По его словам, Тбилиси таким образом хочет избежать ответных мер со стороны нашей страны. Об этом пишет RT.

Политик убежден, что любые антироссийские шаги, в том числе и введение визового режима, закрытие границ и санкций, может привести к эскалации двусторонних отношений между Россией и Грузией.

«Следовательно, когда вводишь ответные санкции, конечно же, ожидается, что будут контрсанкции, ответные меры», — подчеркивает Папуашвили.

Сегодня же мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявили, что не видят необходимости в введении такого режима для россиян. Однако, оппозиция на акциях протеста в Грузии требует обратного.

В России запрет на полеты в Грузию и визовый режим для граждан Грузии был отменен Владимиром Путиным 10 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Грузия вновь оказалась на перепутье между ЕС и Россией.