Квартира с мумией топила соседей на протяжении трех дней в Москве

Жители одного из многоквартирных домов Бегового района пожаловались на соседа, который якобы заливал их на протяжении трех дней. Прибывшие на место сотрудники удивили пострадавших еще больше — предполагаемый виновник в потопе, оказывается, скончался около шести месяцев назад.

Мумифицированное тело 83-летнего пенсионера было обнаружено на полу его квартиры. Работающие на месте эксперты констатировали, что смерть наступила около шести месяцев назад. Все это время он так и пролежал в своем однокомнатном «саркофаге» в центре Москвы.

Почему никто не озаботился исчезновением мужчины, и как спустя столько дней после его смерти он умудрился стать виновником потопа — установят проверки. Правоохранительные органы расследуют инцидент.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Ленобласти. Вел малыша составлял менее одного килограмма. Как он оказался в трубах и был ли мертв изначально — неизвестно.