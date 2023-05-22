Квартира с мумией топила соседей на протяжении трех дней в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 50 0

Эксперты установили, что собственник квартиры скончался порядка шести месяцев назад. Кто же тогда причинил дискомфорт соседям снизу?

Квартира с мумией топила соседей на протяжении трех дней в Москве

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Жители одного из многоквартирных домов Бегового района пожаловались на соседа, который якобы заливал их на протяжении трех дней. Прибывшие на место сотрудники удивили пострадавших еще больше — предполагаемый виновник в потопе, оказывается, скончался около шести месяцев назад.

Мумифицированное тело 83-летнего пенсионера было обнаружено на полу его квартиры. Работающие на месте эксперты констатировали, что смерть наступила около шести месяцев назад. Все это время он так и пролежал в своем однокомнатном «саркофаге» в центре Москвы.

Почему никто не озаботился исчезновением мужчины, и как спустя столько дней после его смерти он умудрился стать виновником потопа — установят проверки. Правоохранительные органы расследуют инцидент.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Ленобласти. Вел малыша составлял менее одного килограмма. Как он оказался в трубах и был ли мертв изначально — неизвестно.

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Квартира с мумией топила соседей на протяжении трех дней в Москве

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