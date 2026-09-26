Тело начало пахнуть: на Бали случайно нашли погибшим пропавшего россиянина

На Бали нашли погибшим пропавшего россиянина

Гражданина России Артема Г., пропавшего в районе мыса Мебулу на острове Бали, обнаружили погибшим. Об этом сообщил портал DetikBali.

По данным издания, спасатели проводили поиски с использованием дрона с тепловизором, однако первоначально обнаружить следы россиянина не удалось. Позже в поисковую службу поступило сообщение от местных жителей, которые почувствовали неприятный запах в районе побережья.

Тело мужчины нашли среди камней под обрывом. Спасательная операция по его эвакуации заняла несколько часов из-за прилива, а также сложного каменистого рельефа местности. После этого тело доставили в больницу для проведения необходимых процедур.

40-летний Артем Г. числился пропавшим после того, как местные жители обнаружили оставленный без владельца мотоцикл в деревне Педжату рядом с мысом Мебулу. После этого была организована поисковая операция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Бали начали поиски 40-летнего россиянина по имени Артем, который пропал в районе деревни Пекату возле скал Танджунг Мебулу.

Спасатели обследуют территорию, однако пока обнаружить мужчину не удалось. Поиски начались после обращения его коллеги, который сообщил, что не мог связаться с россиянином с 23 сентября.

Местные жители нашли рядом со скалами мотоцикл и шлем, при этом владельца транспорта поблизости не оказалось. Байк доставили на штрафстоянку, его возможную принадлежность пропавшему проверяют.

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