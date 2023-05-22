В США назвали победу России в Артемовске крупнейшей со времен Второй мировой

Экс-сенатор США Блэк назвал победу России в Артемовске крупнейшей со времен Второй мировой
Фото: П/с главы ДНР Пушилина / ТАСС
Бывший сенатор Ричард Блэк призывает Украину к миру, а не к контрнаступлению.
20 мая российские бойцы взяли Артемовск. Бывший сенатор американского штата Вирджиния Ричард Блэк назвал это крупнейшей победой РФ со времен Второй мировой войны, пишет РИА Новости.
«Россия выиграла крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой… Западные СМИ не спешат признавать украинское поражение, но, похоже, Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике», — рассказал Блэк.
Он заявил, что сражение было по-настоящему эпичным. Поражение может подтолкнуть Киев к началу масштабного контрнаступления, о котором так много любит говорить президент Владимир Зеленский и другие украинские политики. При этом экс-сенатор считает, что вместо этого нужно искать путь к миру.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Артемовска рассказали о зверствах ВСУ.
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