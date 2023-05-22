Боялись всего: жители Артемовска пожаловались на откровенные зверства ВСУ

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Жители Артемовска пожаловались на откровенные зверствах ВСУ

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Люди из ныне освобожденного города не устают благодарить российских военных. Было время, когда несчастные почти отчаялись.

Киевские власти даже не пытались эвакуировать мирных жителей из Артемовска. Целые семьи боевики загоняли в подвалы, а сами в это время разворачивали в домах огневые позиции.

Из-под обстрелов людей выводили уже российские бойцы — по мере освобождения города. Сейчас саперы обследуют разрушенные и заминированные районы. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин расскажет подробности.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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